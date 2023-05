Un indignante caso de agresión sexual contra una menor de edad se registró en Lima. El acusado es el padrastro de la niña de 12 años, quien ha sido identificado como Luis Ipanaque Lucero, según informó ATV Noticias.

Producto de la violación, la víctima quedó embarazada y fue hospitalizada de emergencia para ser sometida a una operación de cesárea. “ Le falta sangre para poder someterla a esta operación de la cesárea” , ha indicado la madre de la menor.

Según declaración de la propia escolar, ella fue abusada por su padrastro desde que tenía 7 años de edad. Aunque, por muchos años, no reveló la tortura a la que era sometida, la menor decidió encarar a su padrastro frente a su madre.

“Él lo niega todo, me dijo que lo están calumniando y que iba a hablar con sus hijos, que yo lo estaba calumniando. Mi hija lo encaró, le dijo ‘tú has sido el que me ha tocado y me ha violado’”, relató la madre de la niña tras hacer la denuncia ante la Policía.

La menor se convertiría en madre en los próximos días, aunque evaluaron la posibilidad de dar al bebé en adopción.

“Ella me dijo que no quería al bebé. que quería darlo en adopción. Ella quería seguir estudiando y, de la noche a la mañana, sus sueños se fueron abajo. Ella va a seguir con sus estudios” , comentó la madre, quien además tiene un hijo con el presunto agresor.

Acusado de agresión sexual está desaparecido

El hombre denunciado por presunta violación, Luis Ipanaque, está con paradero desaparecido, según indicó su pareja, quien también se encuentra embarazada.

El noticiero de ATV dio cuenta que este sujeto aprovechaba que su conviviente salía de la casa para abusar de su hijastra. La madre descubrió los abusos que sufría su hija cuando al vestirla, se percató de un bulto en su vientre.

