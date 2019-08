Un menor de edad fue captado robando dinero y un celular de un puesto de venta de pollos en el Mercado Central, en el Cercado de Lima.

Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que el menor ingresó por la puerta pequeña del puesto aprovechando que el comerciante no estaba.

Al interior, el niño sacó el dinero de la caja, que eran las ganancias del día del dueño del puesto, y lo guardó en su bolsillo. Luego el menor tomó el celular que se encontraba cargando.

El niño salió del puesto y se dio a la fuga rápidamente.

Cuando el comerciante regresó, se dio con la sorpresa de su dinero y su celular no estaban: “Dejé un momento el puesto solo y al momento de regresar me di con la sorpresa de que no estaba mi celular porque mi celular lo dejé en parte visible, lo estaba cargando”, explicó el dueño a ‘Buenos Días Perú’.

En un intento por recuperar su celular, el hombre llamó rápidamente a su número. “Llegó a contestar el joven que tenía mi celular. Me dijo que el viejito de chompa roja se lo había llevado. De ahí apagó el celular y ya no contestó. Empecé a rastrear con el GPS, me fui hasta el Barrio Chino porque ahí figuraba. De ahí lo habrá desactivado el GPS y lo perdí”, sostuvo.

Según los comerciantes, no es la primera vez que niños roban en el Mercado Central, por este motivo pidieron vigilancia para evitar robos.