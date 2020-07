A dos días de la tragedia, fue enterrado el niño de dos años de edad que murió tras caer a un pozo de más de 50 metros en un parque de la urbanización Roma, en el Cercado de Lima.

El féretro fue cargado por su padre y su padrino, quienes hicieron lo posible para rescatarlo, pero no tuvieron éxito porque el pozo tenía muchos metros de profundidad y fue necesario el trabajo de los Bomberos.

Para darle el último adiós, los acompañantes cargaron flores y sus restos fueron enterrados en Puente Piedra.

Mientras el dolor aún consume el corazón de esta familia, todavía no hay responsables. La Municipalidad de Lima indicó que se someterá a las investigaciones en busca de justicia, mientras Sedapal señaló que el pozo donde cayó la criatura no le pertenecía y no estaba a cargo de su administración.

Tío habló con el niño

Un día antes del entierro, Aaron, el padrino del niño de dos años que murió tras caer a un pozo, contó lo que realmente pasó en el parque cuando el menor se encontraba jugando con sus padres en un parque de la urbanización Roma, en el Cercado de Lima.

Desde el velatorio del menor, el tío de la criatura descartó que hay existido alguna tapa que tapara el pozo o que el niño se haya caído cuando la pisó. “Nunca existió tapa, estaba crecido el pasto”.

Además, reveló que cuando él llegó, logró hablar con su sobrino, quien no estaba llorando. Dijo que pudo escuchar al niño cuando aún estaba vivo.

“No había ninguna tapa. El niño ha caído como en un tobogán. Ha ido amortiguando las caídas. Yo hablé con el niño desde la hora que llegué hasta casi las dos de la tarde y el niño no estaba llorando”, contó para el noticiero de ATV conducido por Juliana Oxenford.

