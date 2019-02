Joven madre denuncia a su expareja por violación y este se ríe tras ser capturado (VIDEO)

Una mujer denunció que su expareja, identificado como Henry Delgado Núñez (39), por agredirla físicamente y abusarla sexualmente en Pachacámac.

Todo ocurrió cuando Henry Delgado Núñez citó a su expareja en una descampado para entregarle la manutención de la hija de ambos.

La mujer acudió a recoger el dinero, pero en el lugar fue golpeada por su expareja.

Con golpes y amenazas, Henry Delgado Núñez violó a la madre de su hija.

Cansada de los constantes maltratos, la víctima interpuso la denuncia en la comisaría.

"Me ha venido abusando sexualmente varias veces y amenazándome que no avise a la policía, que no avise a nadie, porque si le iban a meter a la cárcel él iba a salir porque iba a pagar a la fiscalía", contó la joven a América Noticias.

"No es bonito, a cualquier persona que le pase esto deben hablar, no deben quedarse en silencio, deben denunciar a estos sinvergüenzas, no deben estar libres", indicó la víctima entre lágrimas.

Cabe resaltar que la policía capturó a Henry Delgado Núñez, quien durante su traslado se mostró sonriente mientras los familiares de la víctima reclamaban.

En tanto, los documentos de medicina legal confirman las lesiones sexuales de la víctima.

HAY MÁS...