Edwin Valle, padre de la niña de 4 años secuestrada y asesinada en Independencia, se mostró mortificado por la actitud de su expareja y madre de sus hijas, Mirella Huamán Santiago (22).

En declaraciones a América Noticias, el joven - quien radica en Estados Unidos - arremetió contra su expareja y la consideró responsable de la tragedia por haber dejado a las menores con un familiar mientras ella se iba a una fiesta.

“Es una mujer que no tiene corazón, cuando yo me enteré que mi hija desapreció, la Policía me pasó con la mamá de mi hija. Toda fría, ella me respondió: ‘pero Edwin, ya la policía la esta buscando’. Toda fría, como si no hubiera pasado nada”

“Cuando da sus declaraciones no la veo derramar ni una lágrima”, agregó.

Contó que cuando se enteró del asesinato de su hija, le informaron que la madre de sus hijas acostumbraba a abadonarlas.

"Me dicen que abandonaba a mi hijas y se iba a tomar”.

El padre contó que hasta antes del asesinato, mantenía comunicación constantemente con Mirella Alexandra Huamán Santiago y le enviaba dinero. Ellos terminaron su relación en setiembre del 2019.

En tanto, la abuela paterna de las niñas comentó que quisiera llevarse a su nieta menor a Cerro de Pasco.

