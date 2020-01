Hombre asesinó con martillo a su esposa y envenenó a sus tres hijos en SJL (VIDEO)

Un nuevo caso de feminicidio y asesinato conmociona la ciudad. Un padre de familia cometió un atroz crimen en el pasaje las Amapolas, en el AA.HH Juan Pablo Segundo en San Juan de Lurigancho.

El sujeto identificado como Javier Rivera Miculicich de 35 años envenenó a su tres menores hijos y mató con un martillo a su esposa.

Ella fue identificada como Edith Huaylas de la Cruz y sus pequeños tenían seis, cuatro y dos años de edad respectivamente.

El crimen ocurrió en el dormitorio de su vivienda con al parecer un arma contundente (martillo).

Tras lo ocurrido, el sujeto intentó auto eliminarse, quedando mal herido, por lo que fue trasladado al Hospital de San Juan de Lurigancho.

CONFESIÓN DEL PADRE TRAS ASESINATO

El hombre contó, según su versión, lo que habría pasado antes de cometer el atroz asesinato y feminicidio.

"Me dijo, a mí no me importa nada. Simplemente mátate como tu hermano se ha matado por mí, porque no te matas, así me dijo", contó el hombre echado en una camilla.

Agregó que tras estas palabras le tiró el matrillo a su mujer, quien murió en el acto. Luego decidió asesinar a sus tres menores hijos.

"El martillo estaba abajo de la cama, agarró el martillo y me tiró. No sé que me ha entrado en ese momento, una ira y le tiré el martillo en la cabeza. Ya no pude hacer nada".

"Luego dije: ¿Qué va ser de mis hijos si voy a la cárcel? En un momento de locura se me nubló la mente. Maté a mis hijos, luego agarré la cuchilla y me corté. Nos morimos, nos morimos todos", añadió Javier Rivera Miculicich.

