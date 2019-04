Padre de joven asesinada en Los Olivos: "voy a orar por el alma de ese hombre" (VIDEO)

Estephanny Flores Mendoza fue hallada muerta la mañana del domingo al interior de su vivienda de Los Olivos. La joven es la víctima N° 50 de feminicidio en lo que va del año en nuestro país.

Al respecto, el padre la víctima contó en qué circunstancias ocurrió el crimen y además aseguró que rezará por el asesino confeso y expareja de su hija, José Falcón Gutiérrez.

"Aparentemente un hombre tranquilo, amable, trabajador, honesto, de buenos sentimientos, aparentemente normal. Pero son las fuerzas espirituales malignas que se apoderan del ser humano, en su debido momento nos cierra la mente y nos lleva a cometer actos indebidos. No es algo fortuito esto [...] este ataque no es casual, es un ataque del maligno", dijo el padre de la víctima en una entrevista con RPP.

El señor contó que el crimen ocurrió el último sábado, cuando él salió de la casa para realizar algunos compromisos. El asesino confeso habría tenido una copia de la llave y con la ausencia del padre, aprovechó para ingresar y asesinar a Estephanny.

"Mal con mal no se combate, yo no voy a pedir justicia, que lo maten, no voy a pedir nada. Hoy voy a orar por el alma de ese hombre", señaló entre lágrimas.

Asimismo, indicó que se trata de una "negligencia" de las autoridades porque su hija había denunciado al sujeto por intento de feminicidio en marzo pasado, pero la denuncia aparece como abandono de hogar.

"No nos hicieron caso", lamentó.

