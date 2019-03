​Padre de mujer asesinada en Pisco denuncia que policías le dijeron: “a nosotras nos hacen perder tiempo” (VIDEO)

Leoncio Chávez y Elena Vílchez, los padres de la última víctima de feminicidio, Karina Paola Chávez Vílchez, la joven de 24 años asesinada y enterrada dentro de una casa en Pisco, salieron al frente tras el cruel hallazgo del cuerpo de su querida hija.

El padre de Karina Chávez contó que ellos colocaron la denuncia en la comisaría de Bellavista, en el Callao, distrito en el que vivía la muchacha pues se había mudado tras conseguir un trabajo en el APM terminal.

Leoncio Chávez reveló que, hace un año, dos mujeres policías que recibieron la denuncia de la desaparición de Karina Chávez minimizaron el hecho y le aseguraron al señor que era normal ver esas desapariciones. Incluso, las efectivos policiales calificaron como una pérdida de tiempo buscar a la mujer de 24 años.

“Yo llegué después y estaba muy desesperado de no ver a mi hija y le dije: “señora por favor quiero que actúen ya en la búsqueda de mi hija, porque ya tiene el teléfono apagado”. Luego me preguntaron la edad de mi hija y les dije: “mi hija ya tiene 24 años” y ellas me respondieron: “de acá a un mes ya está regresando porque este caso nosotros lo vivimos y a nosotros nos hacen perder el tiempo””, relató Leoncio Chávez.

“Estoy muy indignado de esas dos mujeres policías que me dijeron así”, dijo el señor Leoncio Chávez quien tuvo que encontrar el cuerpo de su hija por sus propios medios y sin ayuda de nadie.

Leoncio Chávez identificó a las policías como la oficial Verónica y la brigadier Natalie Chávez.

