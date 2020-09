Una mujer de 22 años ha sido rociada con combustible para luego ser prendida con fuego por un sujeto dentro de un bus de Miraflores. La horrenda agresión ha causado conmoción en el país, pero ¿cómo se enteraron los padres de la víctima de la lamentable noticia?

La madre de la víticima Eyvi Liset Agreda Marchena (22) habló con el noticiero '24 Horas' de Panamericana TV y dio detalles de cómo se enteraron de la noticia:

"Los vecinos nos avisaron, nosotros en qué ver noticias, no tenemos televisión... yo tengo que hacerme la fuerte porque ya anoche me he cansado de llorar y ahorita estoy poniendo mis esfuerzos de estar tranquila para poder viajar", sostuvo Paulina Marchena.

FAMILIARES DE EYVI LISET EXIGEN JUSTICIA

Y ha sido la madre de Eyvi Liset Agreda Marchena (22) quien ha pedido justicia contra el agresor de su hija: "Quiero que le den su castigo merecido y que no esté libre por ahí, que le den cadena perpetua".

Se sabe que los padres de Eyvi Agreda están viajando por tierra desde un caserío en Jaén, Cajamarca, para poder estar junto a su hija en Lima.

SE DECLARA CULPABLE

En tanto, el capturado Carlos Javier Hualpa Vacas (36), finalmente aceptó haber quemado a Eyvi Ágreda Marchena (22) al interior de un bus de transporte público.

El detenido se acogió a la confesión sincera, pues en un principio negó haber sido el autor de tan horrendo acto.

OJO CON ESTO:

Mujer quemada en bus: extranjera cuenta al detalle los minutos previos al ataque (VIDEO)

Mamá de Eyvi Liset exige justicia, mientras hermano de presunto autor lo cree incapaz

Las primeras palabras del sujeto que presuntamente habría quemado a Eyvi Liset (VIDEO)

¿Quién es Carlos Javier Hualpa Vacas, el sujeto que presuntamente quemó a Eyvi Liset?