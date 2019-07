Pareja de novios que se iba a casar el próximo año murió en accidente de bus en Canta

Las 19 personas que murieron en el accidente vial de la carretera Lima-Canta fueron identificadas. Entre ellas, figura una pareja que se iba a casar el próximo año.

Por el feriado largo, Robert Steve Quispe Hilario y su novia Betsabé Mendoza Echevarría viajaron a Canta junto a su amiga, Yancely Calderón Leonardo.

Rafael Quispe, padre del ingeniero de sistemas, recordó que horas antes del viaje, el 28 de julio, llevó en su auto al grupo de compañeros a San Borja, donde iban a abordar la cúster de la empresa Lima Moda Tours.

En la noche del domingo, se preocupó porque su hijo no contestaba las llamadas.

“Perdí comunicación con él (Robert). En la noche, no podía dormir. Me levanté temprano y me comuniqué con el papá de Betsabé para saber si había llamado. Él me dijo que hubo un accidente en Canta y al día siguiente vi las noticias”, relató Rafael Quispe en la Morgue Central de Lima, donde reconoció el cuerpo de su hijo.

Domitila Hilario, mamá de Robert Quispe, dijo que tenía varios años de relación con su novia y que a inicios del 2020 se iban a casar. Los novios y Yancely Calderón integraban la congregación cristiana Cielos Abiertos.

Hasta el lunes, nueve fallecidos estaban identificados. Equipos de Antropología, Estomatología Forense y Papiloscopía del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público lograron ayer identificar a los otros 10 fallecidos que estaban como NN.

Veintisiete personas regresaban a Lima el último domingo, tras visitar Obrajillo, cuando la cúster B3Q-793 en la que iban se despistó en una curva del kilómetro 67 de la carretera a Canta y chocó contra un cerro. Murieron diecinueve y ocho quedaron heridos.