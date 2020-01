Una fuerte pelea entre los vecinos de la urbanización Rosario de Villa y el condominio Alameda de Huaylas dejó varios heridos en el distrito de Chorrillos.

La discusión habría iniciado por un container y la instalación de una reja.

La discordia entre ambos grupos sería por el contenedor colocado hace más de 12 años por los vecinos de la urbanización para evitar que el condominio ponga un reja de salida hacia la avenida Carlos Melet.

“A mi me ha atacado, me ha revolcado como si fuera un animal. Por favor, ese hombre me ha agarrado a golpes en el suelo como si yo fuera un hombre”, contó una de las vecinas agraviadas.

La Municipalidad de Chorrillos ordenó el retiro del container. Sin embargo, deberá establecer si es que es necesaria una salida de emergencia o la instalación de una reja.

Chorrillos