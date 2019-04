​Reportera de TV denuncia agresión física del padre de sus hijas

La reportera de ATV, Jacqueline Martínez, contó la pesadilla que vive al lado del padre de sus dos hijas.

A través de su cuenta en Twitter, Jacqueline Martínez escribió unas sentidas líneas donde relata el violento accionar de su pareja.

Incluso, Jacqueline Martínez cuenta que muchas veces se ha camuflado los golpes recibidos con maquillaje.

"Siempre se ha mostrado como un tipo bonachón y apacible...pero es porque no conocen la furia de sus manos, ni el odio en sus palabras. No puede calmar su ansiedad. Situación que trato de maquillar con una sonrisa día a día, por el bien de mis hijas. El maquillaje, una vez más, camuflará la hinchazón de mi rostro. Esta vez, no me quedé de brazos cruzados y registrar una agresión mutua, no describe la realidad de las cosas ni otorgará justicia. Sé lo que se viene, pero la verdad, estoy cansada para responder ataques", escribió.

De inmediato, Jacqueline Martínez recibió el apoyo del Ministerio de la Mujer.

"Jacqueline Martínez tienes todo nuestro apoyo y el respaldo de los profesionales del #MIMP. Ningún tipo de agresión debe ser justificada. ¡No estás sola! Para alcanzar una vida libre de violencia el primer paso es la DENUNCIA", señaló la institución.

Se conoció que Jacqueline Martínez interpuso una denuncia por maltrato físico contra su pareja en la comisaría de Maranga, en San Miguel.

