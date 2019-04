Periodista denuncia haber sido maltratada física y psicológicamente (VIDEO)

La periodista Marissa Chiape denunció haber sido víctima de maltratos físicos y psicológica por parte de su pareja.

A través de cuenta de Facebook, Marissa Chiape narró la tormentosa situación vivida.

"Me cogió de los brazos y me aventó contra la pared. Me dejó los brazos morados por una semana con sus dedos marcados y un chinchón en la cabeza. Al día siguiente dijo que no se acordaba. Me gustaría decir que ahí me armé de valor pero ya no era una persona, era un trapo", escribió.

Todo apunta a su expareja quien sería el analista política y columnista de La República, Luis Davelouis.

Su testimonio ha sido creido por algunos personas como la congresista Luciana León, el actor Jason Day y la periodista Lorena Álvarez.

Lo que ha sido rechazado es la actitud del diario La República, quien quitó de su página web la nota sobre la denuncia de la periodista.

HAY MÁS...