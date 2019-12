Marco Antonio Castillo Hurtado (19), el joven acusado de violar a una joven en el centro comercial Plaza Norte, podría recibir prisión preventiva, pues el hermano de la víctima lo solicitará.

El acusado fue intervenido el último viernes por la noche en Ventanilla luego de intentar comunicarse nuevamente con la víctima, sin embargo, en esta oportunidad no contó con que su hermano se haría pasar por ella. Para América Noticias, el aguerrido joven contó que el sujeto le ofreció dinero a su hermana.

“Le pongo una trampa para que la Depincri de Independencia lo capture en Ventanilla. Le ofrece S/900 y pagarle los estudios. Él aceptó que sí se encontró con mi hermana, que sí estuvo con ella, pero ahora alega consentimiento. Ahora pregunto: por qué la golpea, por qué la dopa, por qué no la lleva no la llevó a casa si vive a ocho cuadras de mi vivienda, por qué no la lleva”, señaló.

“Desde el 3 de diciembre hasta hoy no tengo resultados toxicológicos. El doctor Eduardo Castillo Mamani, a través de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Ventanilla, hizo lo que pudo para retenerlo por mucho más tiempo. Ahora está en manos de la fiscal Paola Oro Charco pedir la prisión preventiva por acoso. Eso es en Ventanilla, el acoso. Aquí [Independencia] con el doctor Luis Rebaza Flores estamos pidiendo la prisión preventiva por violación”, agregó.

-El caso-

Fueron los familiares de la joven los que denunciaron que la muchacha de 19 años fue víctima de violación, tras contactarse con una supuesta seguidora de 16 años del grupo surcoreano BTS y acordar citarse en la cafetería Starbucks de Plaza Norte.

Ella habría estado acompañada de su supuesto enamorado, y ambos habrían dopado a la víctima para luego subirla a un vehículo y después ultrajarla sexualmente en otro lugar.

La joven fue encontrada por un miembro de seguridad golpeada y en ropa interior, deambulando al centro comercial. Vale recordar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asignó un abogado para que pueda asesorar legalmente a la joven y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) también brinda apoyo.

Plaza Norte: pedirán prisión preventiva para sujeto acusado de abusar de joven