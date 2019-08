La Policía Nacional capturó al peligroso sicario David William Jara Quevedo, alias “Deivy”, quien era sindicado por recientes muertes en Barranca.

Tras un operativo de inteligencia de la División de Homicidios, el delincuente cayó en el Callao.

El sujeto fue capturado en flagrancia delictiva por el delito contra la Seguridad Pública, por la presunta fabricación y tenencia ilegal de amaras de fuego y municiones.

De acuerdo a la Policía, este sicario cuenta con videos, fotos y audios que lo relacionan con asesinatos ocurridos en Barranca, Pativilca y Paramonga.

Este sujeto, junto a su cómplice Gerson Ángeles Campos, alias “Gerson”, son acusados de haber asesinado a balazos a Norma Isabel Fructuoso Chico (47), así como herir a los menores M.A.V.M. (17) y X.G.C. (15).

Todas las víctimas se encontraban en un mototaxi, junto a otros familiares, cuando estos delincuentes les dispararon.

En uno de los videos con los que cuenta la policía, “Deyvi” aparece amenazando a un rival diciendo que lo iba a matar.

“Mira que estoy activado todavía, todavía no estoy en “cana”. Nos vamos a encontrar allá, papá, hijo, mamá, quien sea igual te voy a volar la cabeza porque a mí me llega al p**** si matan a mi familia, por si acaso. He perdido a mi hijo, he perdido a mi mujer y me llega al p****, para mi la vida no vale nada", se le escucha decir.