Sicario Rubén Moreno “Goro”: "la señora Vilcatoma ha tramitado mi libertad"│VIDEO

El sicario Rubén Moreno Olivo, alias “Goro”, fue capturado por la PNP esta tarde en el distrito de Los Olivos.

El Ministerio del Interior informó que Moreno Olivo fue ubicado en una casa del mencionado distrito en un operativo entre la Dirincri y la Digimin.

Como se recuerda, el sicario salió del penal Piedras Gordas el pasado 13 de junio para cumplir una orden de arresto domiciliario pese a que tiene una condena firme y ejecutoriada de 25 años de cárcel por el asesinato de Ezequiel Nolasco Campos, ocurrido en el 2010.

Incluso, tras su fuga, el Mininter incluyó al sicario en la lista de los más buscados y ofreció 100 mil soles por información sobre su paradero.

'Goro' menciona a Vilcatoma

Durante su traslado a la Dirincri, Rubén Moreno dijo que una mujer que apellida Vilcatoma tramitó su libertad. El sicario incluso señaló que hasta él se sorprendió porque esta señora le envió a sus abogados.

“La señora Vilcatoma me ha mandado con los abogados [...] Yo mismo me he sorprendido [...] (Ella) ha tramitado mi libertad [...] Ya en las investigaciones se va a saber", dijo ‘Goro’.