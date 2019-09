La Policía Nacional salvó a un ladrón de ser linchado por una turba de vecinos luego de que intentara robar a una profesora en Huaycán.

Según América Noticias, el presunto ladrón, identificado como Henry David Tacnara Mendoza, le arrebató el celular a una mujer en plena calle e intentó darse a la fuga.

No obstante, los vecinos se dieron cuenta y comenzaron a perseguirlo. Tras reducir al sujeto, lo amarraron a un poste con intenciones de lincharlo y quemarlo vivo.

Pero los agentes de la Policía llegaron al lugar para salvar al ladrón y posteriormente lo trasladaron a la comisaría.

Pese a las evidencias y la cantidad de denuncias que tenía en su contra, Tacnara Mendoza negó los delitos e incluso aseguró que no entendía por qué lo habían intentado linchar.

“No (he salido de la cárcel). ¿Pero por qué (me van a linchar) si no he estado robando?", preguntó el ladrón a la PNP.

Por su parte, la víctima, identificada como Yessenia Jaco, contó cómo sucedió el intento de robo: “Estaba bajando y aparece ese desgraciado diciéndome ‘dame el celular’. Y yo como me resistí, dije ‘piedad, por favor’. En ese momento no sentí nada, ni dolor, hasta que él se fue”.