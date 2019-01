Policía persigue y abate a ladrón que robó celular a una vendedora de limonada (VIDEO)

Luis Alberto Durand Gonzales (35) fue baleado por un agente de la policía del grupo terna luego de que amenazara con un cuchillo a una comerciante ambulante y le robara su celular, en San Juan de Miraflores.

La tarde del jueves, la ciudadana venezolana Delimar Joelin Cortez Arrieche (25) vendía limonada en la cuadra 1 de la av. Torres Paz, cuando fue interceptada por el delincuente.

Después de arrebatarle su teléfono, emprendió la huida corriendo. Sin embargo, un policía del Grupo Terna se percató del hecho y trató de detener al sujeto. Según indicó la Policía, el efectivo lanzó disparos al aire y uno contra el delincuente.

Durand Gonzales recibió el balazo en el abdomen y fue llevado al Hospital María Auxiliadora. El ladrón herido tiene una orden de captura vigente por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Persecución del policía y disparos

El agente terna persiguió al delincuente Durán Gonzáles que se perdió en el centro comercial Oasis y luego se refugió en una pollería. Pero cuando salió, realizó disparos disuasivos y el ladrón comenzó a correr. Al ver que hizo caso omiso fue cuando le disparó el abdomen, abatiéndolo.

Por su parte, el General Máximo Ramírez destacó su accionar: "Yo no le voy a preguntar a un delincuente tienes arma o no. El delincuente, ante un disparo al aire ya no obecede a la orden de la policía tengo que hacerlo. Esto no solo es en Perú, es en todo el mundo".

