Profesor denuncia intento de asesinato por un director para supuesto "ritual de brujería"

Un profesor denuncia que lo quisieron asesinar para un supuesto ritual satánico por parte de un director de un colegio en Chosica. El hombre fue rescatado por vecinos cuando lo vieron en techo con el cuerpo ensangrentado.

Arístides Vera, profesor agraviado, afirma que recibió una llamada por parte de dicho director y al llegar encontró a 3 "chamanes" más que intentaron herirlo.

"Me han secuestrado, me han maltratado, han hecho lo que han querido conmigo. Gracias a dios he tenido la oportunidad de escaparme, logré escaparme y la gente, los vecinos me han ayudado a salir", señaló el profesor afectado.

El director del colegio San Isidro ubicado en la cuadra 2 de Callao en Chosica, fue detenido y se le encontraron armas blancas. Además, los vecinos afirman que el sujeto es un fuerte creyente de la santería, pues tiene animales disecados y calaveras dentro de dicha entidad que maneja.

