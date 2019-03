Profesor que se salvó de ritual satánico habla desde el hospital (FOTOS)

El profesor del colegio “San Isidro de Chosica”, Arístides Varas, aún permanece en el hospital y desde una cama donde está postrado, defendió su postura, es decir, que casi muere en un ritual satánico donde él iba ser ofrendado.

"Me querían utilizar a mí como una ofrenda viva y exterminarme de esta manera para que puedan sacar su beneficio", dijo Arístides Varas, denunciando así al director Augusto Ramírez.

También agradeció la ayuda de los vecinos. "Si no me hubiera logrado escaparme con ayuda de los vecinos, prácticamente no estaría vivo", añadió Arístides Varas.

Según consta en la denuncia el docente Arístides Varas acudió al llamado para realizar un baño de florecimiento, pero en la oficina lo esperaba un ritual satánica en la que él sería la ofrenda.

En tanto, el director Augusto Ramírez ha negado tal acusación, señalando que los chamanes quisieron asaltarlos y también quisieron acabar con él.

