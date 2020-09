Yaz es una niña de 7 años que ha sido víctima de brutales maltratos físicos y abusos sexuales. Lo más indignante es que los principales sospechosos serían sus propios padres.

La menor se encuentra hospitalizada de gravedad desde el pasado 21 de agosto en el Hospital de La Margarita, en el estado de Puebla (México). Ella ingresó con una hemorragia interna, el pulmón colapsado y se encuentra intubada.

Desde el día que ingresó al hospital la niña le dijo a médicos y enfermeras que “quería mejor morirse y que ya no la curaran” debido a los maltratos y abusos sufridos en la mayor parte de vida. No hay parte de su cuerpo que no tenga cicatrices. A esto se suma que fue abusada sexualmente.

La sospechosa muerte de su hermanita

A sus tres años y medio de edad murió Mitzy Aidé, su hermanita. La niña presentó supuestamente una broncoaspiración y murió mientras dormía, pero no descartan que haya sido un crimen.

Detienen a los padres

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo la noche de este 27 de agosto a los padres de Yaz, Rafael N. y Alejandra Viridiana N. por los delitos de violencia familiar y abandono de persona en agravio de su hija.

La menor permanece hospitalizada en el IMSS de La Margarita, en tanto que Rafael N. y Alejandra Viridiana N., padre y madre de la menor de edad, continuarán en prisión preventiva como medida cautelar hasta el cierre de la investigación.