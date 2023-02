Flavio André Gómez Aguilar denuncia que sufrió el robo de más de S/3.000 de sus tarjetas de débito y crédito. Esto tras dejar sus documentos personales en una comisaría de Pueblo Libre en diciembre pasado.

En diálogo a ATV Noticias, el joven detalló que acudió a la dependencia policial la tarde del 22 de diciembre del 2022 para denunciar a su madre.

“Ese día yo estaba teniendo una crisis de ansiedad y ante esa crisis me fui a querer comprar unos medicamentos para poder tranquilizarme. Sin embargo, ese día mi mamá llega y me dice que no compre los medicamentos porque posiblemente me podrían caer mal. Entonces lo que hace es retenerme las tarjetas”, contó.

“Como estaba con esta crisis, un poco ansioso, con ataques de taquicardia, le dije que me las devuelva. Como por ahí estaba la comisaría, lo que yo hago en un intento de presionarla para que me devuelva (las tarjetas), es ir a la comisaría”, añadió.

Gómez Aguilar detalla que en la comisaría es atendido por el suboficial Edwin Usca, quien les pide a él y su madre colocar las tarjetas, billeteras y documentos en un sobre, el cual guardó. “No tuvimos ni visión ni acceso por tres horas de los documentos mientras yo trataba de presentar la denuncia”, sostuvo.

Debido a que se sentía mal, el joven desistió de asentar la denuncia. “Dije que quería ir a emergencia a hacerme ver. De hecho, ellos son las personas que nos llevan a emergencias del hospital Rebagliati”.

En ese lapso, el policía les devolvió sus documentos personales. Sin embargo, él no tuvo acceso a estos debido a que estuvo internado desde el 22 de diciembre de 2022 hasta el pasado 2 de enero.

Cuando fue dado de alta se percató que en ese lapso de tiempo hicieron compras y pagos con su tarjeta de crédito y débito. La mayoría de estas cerca de la medianoche.

“Yo ya me encontraba internado. Todos los movimientos que se hicieron después (de mi internamiento) fue con información de mi tarjeta. Cabe recalcar que para poder comprar por internet no necesitan tener la tarjeta en físico. Pueden obtener esa información tomándole una foto a mi tarjeta”, aseveró.

El agraviado aduce que en la comisaría habrían tomado foto de sus tarjetas, pues desde esa fecha comenzaron las transacciones que él no reconoce.

“Es lo que sospecho. En la comisaría el comisario me dijo que la persona que recibió mis tarjetas es una persona correcta y no cree que haya hecho eso. Han gastado algo de S/3.800″, puntualizó.