Ratero roba celular a abuelito y se esconde en iglesia para evitar su captura (VIDEO)

Un sujeto robó el celular a un anciano y luego se escondió en una iglesia evangélica para evitar ser detenido por la Policía.

El insólito caso ocurrió en Villa El Salvador, donde Richard Lima Bello (20) interceptó a Demetrio Valladares en la zona de Max Uhle.

Pese a que la víctima no opuso resistencia, el delincuente lo acuchilló varias veces en la espalda.

"Tengo como tres y también cortes en la espalda [...] yo iba hablando por el celular cuando me arrancha. Cuando reacciono él tenía un cuchillo de cocina. Menos mal que esos dos jóvenes me han auxiliado porque se me vino encima, con intenciones de matarme", dijo el anciano a América Noticias.

Al ver el robo, los transeúntes intervinieron y persiguieron al ladrón, quien se escondió en una iglesia evangélica y fingió ser un devoto para evitar ser capturado.

Sin embargo, la policía llegó al lugar para detener al hombre.

La familia de la víctima pidió que el delincuente no quede en libertad, ya que sería la segunda vez que Richard Lima Bello es detenido por robo agravado.

