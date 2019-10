Un general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue asaltado por dos delincuentes cuando llegaba a su vivienda en el distrito de Pueblo Libre.

De acuerdo a América TV, el anciano de 89 años acudió al Banco de la Nación de la Av. Bolívar junto a su hija. Luego tomaron un taxi.

Sin embargo, al bajar del vehículo, dos delincuentes en moto lineal lo abordaron en la cuadra 15 de la Av. El Parque

A los delincuentes no les importó la avanzada edad del señor y lo golpearon, lo lanzaron al piso y le quitaron los 8 mil soles que había retirado.

“Abro la puerta y me asaltan, me agarran del brazo y me tiran al suelo. Me rompieron el pantalón, me sacaron. Sabían ellos que tenía la plata en este lado”, dijo Marcial Mercado Becerra, ex médico del Hospital de la Policía.

El anciano afirmó que los rateros lo golpearon en la mano y en la pierna. Todo fue captado por un vecino, quien no dudó en gritar “¡ratero, ratero!” a los delincuentes mientras Marcial Mercado Becerra, aún en el piso, tomó su bastón para golpear a uno de los delincuentes.

Seguridad Ciudadana de Pueblo Libre informó que pronto entregará las imágenes de las cámaras de seguridad para ayudar a identificar a estos sujetos.