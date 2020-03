¡Indignante! Una banda delictiva identificada como “Los Federales”, tuvieron secuestrados por 10 días a dos empresarios en un Asentamiento Humano ubicado en el distrito de Santa Rosa. Totalmente maniatados, torturados y en las peores situaciones se encontraban las víctimas, quienes eran obligados a grabar videos para enviárselos a sus familias.

Y es que al parecer el estado de emergencia decretado en el país por el coronavirus, no habría sido impedimento para que estos delincuentes cumplieron su cometido.

El maltrato físico y psicológico se evidenciaba en cada video enviado a sus familias, sembrando el terror, pánico y desesperación.

“Papá, aquí me maltratan mucho, por favor”, “Dales todo por favor, toda la plata, no estés diciendo nada a nadie, ni denunciando llevo dos días acá”, “Familia por favor, no se metan con la policía me están pegando duro”, “No vayan a la policía, de nada va a servir, ellos tienen contactos ahí, yo sé que ustedes no lo van a hacer”, son algunas de las frases dichas por las víctimas.

Los delincuentes pedían un rescate por medio millón de dólares. Sin embargo, la policía señala que el destino de los secuestrados era la muerte, ya que como había gente de sus entornos que colaboró con los secuestros, entonces iba a ser muy fácil identificarlos.

La banda era liderada por Luis Moreno Hernández (29), alias “El feo” o “El mostro”. Era el encargado de negociar y dar las instrucciones correspondientes. Junto a él, los agentes policiales capturaron a más peruanos y venezolanos, quienes también formaban parte del grupo.

Secuestradores - Ojo

TE PUEDE INTERESAR