Revelan estremecedores audios del 'Loco' Valle amenazando de muerte a su ex pareja (VIDEO)

Aldo Valle López Merino (40) fue detenido tras intentar quemar la casa de la familia de su expareja ubicada en Carmen de la Legua, en el Callao.

La familia teme que dejen en libertad al 'Loco Valle' pese a todas las denuncias que pesan en su contra, incluida la del intento de feminicidio en agravio de la madre de sus hijos.

Por este motivo, Diana Villanueva, hermana de la víctima, reveló una serie de audios donde Aldo Valle amenazaba de muerte a su pareja y la familia de esta.

"¿Has visto esas pistolas tipo metralleta? Que tú le pones agua de carnaval pero será llenada de gasolina y voy a rociar por toda tu casa y se va a incendiar", se le escucha decir en uno de los audios.

"No sabes con el loco que has metido, ¿sabes qué? yo no quiero paz, no quiero nada", señaló el sujeto.

Amenazas a la familia

En otro momento, Aldo Valle amenazó con atentar contra los hijos de su excuñada.

"Ten mucho cuidado porque las calles están peligrosas. Ten cuidado que le vaya a pasar algo a tu hijo [...] Todo está en camino. Van a perder ustedes, yo no voy a perder nada. Yo me voy al hospital nada más. Pero ustedes van a perder un carro o de repente un cuello, de repente van a perder una pierna", aseguró el sujeto.

Cabe indicar que Aldo Valle es el sujeto que abusó sexualmente de la actriz Leslie Stewart a la salida de una discoteca en el año 2005.

