En los últimos días se han registrado varios hechos policiales en los que los protagonistas son delincuentes de nacionalidad venezolana, quien llegaron a nuestro país - en algunos casos - burlando las restricciones ordenadas por el Gobierno para el ingreso de extranjeros.

En agosto, los Agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri detuvieron a cinco venezolanos de “Los Malditos del Rolex”, banda dedicada a robar relojes de lujo a turistas y a empresarios en Lima. Este 1 de setiembre también se conoció que una pareja fue baleada frente al edificio donde viven y los responsables eran delincuentes venezolanos que se llevaron el reloj de su víctima pensando que era de la marca Rólex.

“Vemos una extrema violencia pero realizada de manera innecesaria. Con lograr el objetivo criminal no les importa si a su víctima les ocasionan lesiones”, dijo en Domingo Al Día Carlos Céspedes, Jefe de la División de Robos de la Dirincri.

Venezolano antes de disparar a su víctima - Imagen PNP

Perfil Psicológico

Por su parte, el programa periodístico entrevistó al Doctor Martín Lizana, quien señaló que en estos delincuentes aflora el “primitivismo”. Indicó además que tienen rasgos psicópatas.

“La sociedad debe saber que estamos invadidos por psicópatas. Como ellos creen que hay impunidad, que no hay límites y que fácilmente se van a fugar por el apoyo de estas organizaciones locales, aflora lo que se llama el primitivismo, el instinto, la crueldad el salvajismo. Este primitivismo cavernícola aflora en cualquier psicópata”, dijo a Domingo al Día.

Dr. Martin Lizana - Domingo Al Día.

“No controlan sus impulsos primitivos y la furia, la ansiedad, el miedo, la cólera, desbordan su cerebro, su mente y aflora el primitivismo salvaje. Los psicópatas son personas totalmente deshumanizadas, crueles, perversas que no aprenden de la experiencia, no tienen arrepentimiento y no tienen sentimiento de culpa”, agregó.