Richard Concepción Carhuancho: vigilante de residencial donde encontraron a hija de juez habría sido detenido (VIDEO)

Tras la denuncia que se hiciera sobre la desaparición de la hija menor del juez Richard Concepción Carhuancho, la menor fue hallada en una residencial de Chimbote. Ha trascendido que el vigilante del lugar se encontraría detenido.

Así lo dio a conocer una vecina de la residencial Buenos Aires identificada como Delia Morante Erazo, quien declaró a la página de Facebook Chimbote Infórmate lo que logró hablar con la niña de 13 años: "Le pregunté a ella si tenía alguna relación con el vigilante y ella me dijo que 'no', nada más, es lo único que he podido hablar", sostuvo.

Morante Erazo sostuvo que la hija del juez Concepción Carhuancho se encontraba sola, pero que el vigilante habría sido detenido debido a que: "porque él trabaja ahí, él es vigilante y ha estado de turno", tras ello agregó: "No sé si es exacto, pero él ha recibido, según me refieren, la información de parte del juez de que la retengan a la joven ahí", declaró.

La menor A. F. C. A. (13) habría llegado hasta la residencial en Nuevo Chimbote presuntamente para ingresar a un departamento que tendría su padre en dicho lugar. Tras esto, la menor fue llevada hasta la Comisaría de Villa María, a donde llegó el fiscal de familia Lorenzo Javier Melgarejo para realizar las diligencias del caso. Los padres de la menor se dirigen hasta el lugar.

Vecinos de la residencial Buenos Aires permanecen en la dependencia policial preocupados por la detención del vigilante que los resguarda.

Desaparece hija de juez Richard Concepción Carhuancho

