El dueño de una panadería ubicada en la calle San Fernando, en el distrito de Miraflores, sufrió el robo de su cadena de oro y su reloj Rolex tras ser encañonado por un delincuente a plena luz del día.

La víctima, identificada como Luis Sarco, se encontraba en la puerta de su negocio cuando fue asaltado. “Estaba lavando mi carro, limpiándolo como siempre acostumbro hacer. Seguramente al agacharme se me ha visto la cadena. Ahí me han llamado adentro de la panadería, yo he ingresado y cuando he vuelto a salir a la altura de la planta es donde me ha encañonado el tipo”, detalló a América Noticias.

En las cámaras de seguridad se ve que el ladrón llega caminando tranquilamente y apunta al dueño de la panadería, a quien amenaza. En ese momento el empresario solo atina a entregar su cadena de oro valorizada en 4 mil dólares y su Rolex. Al mismo tiempo del atraco, una motocicleta se estaciona, esperando a su cómplice.

“Me dijo: ‘¿quieres que te mate?’ (...) “Me saqué la cadena. Insistió en el reloj y no quería entregárselo. A las finales se lo tuve que dar porque me iba a disparar”, señaló el agraviado. Luego del asaltó, Sarco cuestionó la seguridad en la zona y señaló que no les dejan alternativas a la población para poder estar a salvo en la calle. “¿Ahora me tengo que comprar una pistola para defenderme?”, dijo.

A pesar de lo robado, el malhechor amenazó con la pistola a una señora que se encontraba en la puerta de la panadería, para luego darse a la fuga en la moto donde su cómplice ya lo esperaba,

Según el matinal, no es la primera vez que roban en la zona. Hace unas semanas, un delincuente en motocicleta le arrebató su celular a una mujer que vendía frutas.

