La ex chica reality Francesca Zignago, prima de Gianmarco, denunció el robo de su camioneta en el distrito de Surquillo.

La joven contó a Latina Noticias que dos delincuentes la abordaron cuando ingresaba a su vivienda con su hermana de 13 años y la apuntaron con armas de fuego.

“Llegó un auto negro, me cerró el pase y apuntándome con las pistolas, mi hermanita y yo no sabíamos qué hacer, nos bajaron del carro, nos quitaron los celulares, las billeteras y me quitaron la llave”, señaló la modelo.

Incluso fue amenazada con ser asesinada si no entregaba la camioneta. “Me dijeron ‘no grites, cuidado que si haces algo te matamos’”, indicó Francesca Zignago.

Cabe resaltar que Francesca Zignado contó que los dos ladrones eran peruanos: “Eran dos, nos estaban encapuchados, eran peruanos, el acento era peruano”.

La modelo reveló que su camioneta es una Volkswagen modelo T-Cross. El vehículo había sido mostrado en algunos videos de sus redes sociales.