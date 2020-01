Romina Victorero Quiroz es una joven recepcionista de 25 años que vive un calvario desde hace dos meses. Ella denuncia que un hombre - identificado como Moisés Munayco Castillo de 49 años - la acosa y persigue todos los días.

A través de sus redes sociales, la joven grabó con su celular cómo el sujeto se queda de pie en la puerta de la recepción y, pese a que ella le pide que se vaya, el sujeto no le hace caso. El último viernes, llegó hasta la puerta y con una navaja en la mano comenzó a amenazar a su víctima.

“Moisés Munaico Castillo forcejeó y golpeó la puerta de mi trabajo amenazándome con una navaja, yo estaba sola y lo reconocí porque haces unos meses cerca a mi trabajo ya se me había acercado tomándome del brazo y queriendo saber mi nombre, aquella vez era de día y estaba en la calle, le dije que se alejara y que sino empezaría a gritar, y se alejó (...) Hoy estaba sola, y de noche. Me asusté y toque el botón de emergencia de mi trabajo, le gritaba y le decía que se vaya, el me amenazaba diciendo que nadie me iba ayudar, riéndose decía que tenía conocidos en la Policía y que volvería por que siempre me veía, que si quería que se vaya que me acercara”; escribió en Instagram.

“Cuando hice mi declaración escuché descaradamente cómo le decía al oficial que siempre me ve y que “solo pasaba por ahí”. El trabaja por el camino que siempre transcurro, y mientras hacia la denuncia el muy cínico dijo que todos los días me ve, y que no pasa nada si se me acerca”

Pese a que puso la denuncia en la Comisaría de San Borja, el hombre solo estuvo detenido 48 horas.

“Tengo miedo y solo quisiera que este mucho tiempo encerrado (...) Cuando hice la denuncia nadie me pidió ver el video a pesar que insistentemente les repetí lo que tenía. En la comisaría mientras yo declaraba lo tenían a un metro de mi, incluso dijo que el estaba ahí por voluntad propia que nadie lo había detenido”, añadió.

Un equipo de Panamericana Televisión intentó conversar con Moisés Monayco pero este huyó de su centro de trabajo. La joven acosada ha pedido ayuda a las autoridades pero poco hacen por ella.