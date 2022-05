Una familia denunció que ya son casi dos años desde que Grocio Muñoz Cabrejos desapareció tras salir de su casa, ubicada en el distrito de San Borja, luego de enfrentarse a uno de sus inquilinos, un ciudadano venezolano, porque no le pagaba la renta.

De acuerdo a Domingo al Día, el anciano de 85 años tenía pleitos con Mike Kevin Yañez Lugo (29), quien le debía más de tres años de renta. La última vez que fue visto fue en noviembre de 2020, después de denunciar públicamente a su inquilino luego de volver de Europa, donde vivía con sus hijos y su esposa.

“Por favor, les pido que me ayuden, me encuentro solo en este cuarto”, dijo el anciano en un video antes de desaparecer. “Con él es el único que ha tenido problemas, mi tío no ha tenido problemas con otra persona ya que él le reclamaba para que le pueda pagar los más de tres años de renta”, dijo la sobrina de Muñoz.

Se informó que se hallaron prendas del anciano en la casa de Yañez Lugo, quien tiene orden de captura internacional: “Las autoridades policiales han requerido su presencia para que usted responda sobre la presunta vinculación que existe con el delito contra la fe pública y la desaparición forzada de esta persona”, dijo el coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la división de homicidios de la Dirincri.

Antes de desaparecer, también advirtió que su inquilino lo había amenazado: “No paga luz, no paga agua, no paga arbitrios, no paga nada. Me dice de que no va a pagar, que al contrario, un día me amenazó, le digo ¿cuándo va a entregar, señor, mi departamento? ‘Cuando mi abogado lo meta preso a usted’”, señaló en el año 2020.

Extrañamente, una semana antes de desaparecer, el anciano hipotecó su casa tras solicitar un préstamo de 40 mil dólares a un banco. “Han llevado a mi tío a una notaria, han hecho la hipoteca, efectivamente el dinero está en el banco, no sé si es producto de esa hipoteca, pero hay un dinero en el banco, y después creo que mi tío, hay una denuncia, hay varias denuncias en la comisaría de San Borja, y después viene la desaparición de mi tío”, dijo su sobrina.

Fuente: América Televisión

