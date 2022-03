Un grupo de ambulantes atrapó a un sujeto acusado de intentar secuestrar a una niña de 4 años en San Juan de Lurigancho. La madre de la menor, quien vende comida en la calle, denunció que el acusado trató de llevarse a la pequeña en un mototaxi.

El noticiero América Noticias indicó que los padres de la menor de edad, dedicados a la venta ambulatoria, estaban trabajando en plena vía pública mientras la niña descansaba al lado de un mototaxi.

Cuando la madre de la infante se percató que el vehículo de movía de lado a lado es que corre en busca de su hija. “Noté que mi hija estaba que lloraba. Se movía la moto de un lugar a otro. Cuando llego la niña tenía sus pantalones abajo y traté de forzar para que no se la lleve”, declaró al matinal la mujer de nacionalidad venezolana y quien prefirió el anonimato.

La denunciante contó que el hombre trató de colocar a la pequeña en otro mototaxi que tenía como conductor a otro sujeto. En ese momento forcejó con el secuestrador para recuperar a la menor y gritó pidiendo ayuda.

“Mi pareja se dio cuenta cuando abrí la puerta a la bebe para que corriera y ahí todos me han ayudado para que no se vaya. Me puso las manos hacia atrás para que lo dejara ir e irse en otro mototaxi”, añadió la madre de familia.

Otros vendedores de comida luego que fueron a auxiliar a la progenitora y a la menor de edad procedieron a atrapar sindicado de secuestro identificado como César Aldea Guevara (25) mientras el cómplice logró darse a la fuga.

El detenido reporta denuncias por robo agravado y permanece en la comisaría de Canto Rey. En tanto, la madre de familia y su hija fueron sometidas a exámenes a cargo del médico legista que confirmaron que ambas registran lesiones por golpes y forcejeo.

