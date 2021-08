Un insólito hecho se registró en una vivienda de San Juan de Lurigancho. Un sujeto identificado como Emiliano Vega (56), con signos de haberse electrocutado, fue hallado sin vida al interior de su casa y su esposa durmió tres días con el cadáver.

Los vecinos de la zona contaron que la última vez que vieron al hombre fue el sábado pasado. “Nos hemos enterado hoy que ha fallecido y nos ha tomado por sorpresa”, comentó una vecina, quien dijo que habían sentido un “olor a quemado” durante el fin de semana.

Otro vecino contó al noticiero “24 Horas” de Panamericana TV que la esposa del fallecido tiene problemas con alcohol.

Sin embargo, lo que sorprende a los vecinos es que la mujer no diera aviso a las autoridades del fallecimiento de su esposo. “Ella dijo que su esposo no estaba (y no que había fallecido)”, comentaron.

Mujer durmió con su esposo fallecido

