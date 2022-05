Una joven de 18 años aplicó técnicas de defensa personal del Kung Fu para reducir a un delincuente que intentó robarle su celular. El hecho ocurrió en la puerta de su vivienda, situada en San Luis.

De acuerdo con el noticiero América Noticias, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la agraviada en el pasaje Wacaypata de la urbanización Túpac Amaru, y uno de los desconocidos quiso arrebatarle el equipo móvil al paso.

La ciudadana contó que no buscó el enfrentamiento con el malhechor, y que, por el contrario, quería alejarse de él para retornar a su casa. Ella mencionó que en un primer momento los delincuentes la estaban jaloneando y temía por su integridad física por lo que aplicó de Kung Fu.

“ Él ya tenía mi celular, que se lo lleve, yo ya quería meterme a mi casa porque ya me robó, pero él me comenzó a arrastrarme y se generó lo del pie, tengo una herida abierta. Después de eso no me soltaba y yo tenía miedo de que en cualquier momento la rueda de la moto me agarra la pierna porque estaba en el piso ”, dijo Camila Mía.

“ Él intenta correr y yo ya estaba trepada de él, ya íbamos a llegar a la avenida Río Piura. Puse mi pie por delante de él nada más, él intentó correr, se cayó al piso y yo ahí me subí encima de su espalda y lo empecé a agarrar ”, agregó la joven agraviada.

La joven contó que las técnicas de Kung Fu las practica desde los 10 años y fue impartido por su padre. “ Sí me enseñó en caso me quieran violar. En el caso de asalto no, pero sí cuando también me quieran golpear que es lo que él [delincuente] me hizo ”, dijo.

Dora Inga, madre de la joven, narró que es la segunda vez que es su hija es víctima de asalto. “Hace unos años un hombre le apuntó con un arma en la cabeza y le quiso robar y a partir de ahí decidí que ella debía entrenarse”, comentó.

El jefe de la División Policial 2, coronel PNP Jorge Barboza, informó que el detenido fue identificado como Alberto Alvarado Rojas de nacionalidad venezolana de 20 años. Entre sus pertenencias se encontraron unos documentos y un cuchillo.

