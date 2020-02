¡De temer! Una mujer identificada como Esther Silva Contreras de 37 años, quedó muy grave a raíz que un sujeto intentó quemarla viva en la cuadra 4 de la avenida Bartolomé De las Casas en el distrito de San Martín de Porres.

El hecho habría ocurrido cuando la víctima se encontraba manejando su mototaxi junto a una amiga y una menor de edad a bordo. De pronto, un ciudadano venezolano tomó sus servicios y posteriormente habría contactado a Reinaldo Alexander Candela Navarro de 29 años, quien habría rociado gasolina a Silva Contreras con el fin de asesinarla.

“Me echó gasolina, me agarró y me dijo: ‘me han mandado a que te mate, tengo que matarte’. Con su botella de Pepsi me echó gasolina y prendió la moto”, indicó la mujer.

Testigos cuentan que el Candela Navarro los insultó en todo momento cuando trataron de defender a la mujer, quien se encuentra internada en el Hospital Loayza con quemaduras de segundo y tercer grado.

El sujeto intentó huir, pero no pudo lograr su cometido, ya que los vecinos arremetieron a golpes contra él mientras llegaba la policía.

No se descarta que el móvil del siniestro haya sido por un problema de carácter personal, ya que no existe relación alguna entre los involucrados.

Mujer quemada - Ojo (Video: América TV)

