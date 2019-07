Sujeto roba dispositivo auditivo a niña con sordera: "ella no escucha nada"│VIDEO

Una madre de familia denunció que un sujeto no identificado robó un dispositivo auditivo a su hija, quien nació con sordera profunda, en los exteriores de un centro comercial en Santa Anita.

El robo ocurrió el último sábado cuando Nelly se retiraba del local con sus dos hijas. En un descuido, el sujeto se acercó a la pequeña y le quitó el implante auricular.

La niña inmediatamente explicó a su madre lo que había ocurrido. Nelly buscó ayuda pero no encontró nada, por lo que puso la denuncia.

(FOTO) Dibujo de la menor sobre el robo que sufrió en Santa Anita

"Estoy triste, preocupada porque se frustra (...) Ella me dice que un hombre con capucha, he buscado, lo juro, he estado hasta las 3 de la mañana viendo si me dan información y nada", explicó la madre a Buenos Días Perú.

En el 2015, tras una lucha de cuatro años, la madre consiguió que su hija sea operada para colocarle los receptores dentro del oído, desde entonces podía acudir a un colegio regular.

"Sin ese procesador ella no escucha nada y eso no le sirve a otro niño que no sea operado, si es operado tampoco le sirve porque el procesador tiene un código", reveló la madre, quien pidió a la persona que se llevó el audífono que lo devuelva a la comisaría de Santa Anita o Vitarte.

Cabe resaltar que las investigaciones están a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Ate Santa Anita.