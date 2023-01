Hoy se cumple un mes del secuestro del empresario José Gabriel Silva Vázquez, quien fue subido a la fuerza por desconocidos a un auto cuando se dirigía en bicicleta a su casa, en el distrito de Los Olivos. Todo ocurrió el 9 de diciembre de 2022.

“Tenemos ahora 31 días que no lo vemos a José Gabriel. Tengo cuatro hijos que claman justicia porque hasta ahora no lo podemos ver, ni sabemos cómo estará. Mi esposo es diabético, tiene 58 años y necesita un tratamiento y alimentación adecuada para su salud. No sabemos, de repente le dio un coma diabético. No sabemos nada. Pedimos a la justicia peruana por favor que tomen cartas en el asunto”, pidió su esposa entre lágrimas en declaraciones Latina Noticias.

Según el citado medio, los secuestradores le exigieron en un primer momento a la familia un millón de dólares para liberar al empresario. Pero tras conversaciones, llegaron a un acuerdo de pagar un monto menor.

Fue el 16 de diciembre que un motorizado recogió el dinero del rescate con la promesa que liberarían al hombre de 58 años. “Nos dijeron que entregaba el dinero y luego me llamaban para avisarme donde dejaban a mi esposo. Todo ha sido una burla, mentira, porque aún lo siguen teniendo. Que sean sinceros y nos digan dónde está porque estamos muy tristes al no tenerlo en nuestro hogar. Son 31 días, mis hijos, sus padres, mis hermanos, sus hermanos de él, todos clamamos justicia”.

La esposa del empresario que se dedica a la venta de productos agrícolas pide a la Policía Nacional del Perú (PNP) incrementar sus esfuerzos para dar con el paradero del hombre. “Yo necesito que sumen más fuerza”.

Capturan a presuntos secuestradores

A la fecha, la Policía ha capturado a siete extranjeros que estarían implicados en el secuestro del empresario. A ellos se les encontraron documentos y vouchers de retiro de dinero a nombre de Gabriel Silva.

Se trata de los venezolanos Luis Hernández, Julia Carpio, Gustavo Maldonado, Alexander Rodríguez, Ángelo Medina, Edwin Fernández y Jorge Luis Rivas, todos ellos integrarían la organización criminal “Los Pardos del Tren de Aragua”.