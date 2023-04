El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, señaló este sábado que no existe motivo para que el gobierno colombiano evite el traslado del prófugo Sergio Tarache Parra, sindicado como el asesino de Katherine Gómez.

Arévalo señaló a la prensa que ya se han iniciado los trámites de extradición para que Tarache comparezca ante la justicia peruana.

“El señor Sergio Tarache está con una orden de detención. Se está tramitando para que sea entregado al Perú y creo yo que no tendría por qué el presidente de Colombia (…) intervenir para evitar que se entregue a esta persona que ha cometido un delito”, indicó.

Asimismo señaló que “desconozco cómo está manejando la autoridad colombiana este tema, pero sí debería regresar al Perú para responder por el delito cometido”.

Extradición en vez de expulsión

De otro lado, Javier Arévalo señaló que la extradición es un trámite que debe cumplir por ciertos procesos dependiendo de cada país, pero que es preferible esta vía a la expulsión.

“Tengo entendido que el señor Tarache está detenido en Colombia y que hay dos posibilidades: que lo entreguen vía extradición o que lo expulsen. (...) No creo que deba ser expulsado a Venezuela, porque tiene pendiente un delito acá en el Perú, hay un pedido para que lo entreguen. Si la persona fuera entregada a su país, no tendría que responder”, afirmó.

Sin embargo, detalló que esta decisión es competencia del sistema de justicia colombiano.

“Por lo general, se expulsa a las personas que ingresan de manera irregular a un territorio. Entiendo que este señor ha entrado a Colombia de manera no regular, pero eso ya corresponde a las autoridades colombianas, no perdamos de vista eso. Quien tiene la posibilidad de decidir si lo entregan o no son las autoridades colombianas”, indicó.

“Colombia es un país que también tiene Poder Judicial y Fiscalía quienes ven estos temas. No podemos decir que van a hacer las cosas como nosotros decimos. Por reciprocidad y porque hay un hecho delictivo, deberían acceder al pedido peruano, pero es otro país”, puntualizó.

Cadena perpetua

Respecto a la posibilidad de que Tarache sea sentenciado a cadena perpetua, el titular del Poder Judicial indicó que ese dependerá de los jueces que vean el caso.

“Los jueces verán si es cadena perpetua o cuál es la pena. Yo no puedo intervenir en eso, pero los jueces que juzguen a ese señor verán cual es la pena si es que la hay”, finalizó