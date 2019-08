Sicario que mató a balazos a esposa de funcionario del Callao afirma que no quiso matarla | VÍDEO

Ha pasado casi un año desde que unos sicarios quisieron acabar con la vida de Víctor Suelpres, funcionario del Gobierno Regional del Callao, pero mataron a la esposa de este en un intercambio de auto que hicieron.

Pese a que las cámaras de Magdalena son claras y muestran al sicario Raúl Soriano Basurto disparándole a su víctima a la cabeza y al menos un metro, este afirma que no quiso matar a Esther Huerta Estrada, sino que quiso asustar al funcionario.

"Yo no fui a matar a nadie, yo solamente fui a darle un susto al señor. Pero lamentablemente la señora se encontraba en el carro", señaló el sicario indicado por la Fiscalía. "Pido perdón, me siento arrepentido por el daño que he cometido, no es como la Fiscalía lo dice, que somos una banda criminal", agregó el joven.

El hecho se dio en enero del año 2018 y ya falta poco para que el Tercer Juzgado de Reos en cárcel dice sentencia. La Fiscalía pide cadena perpetua para todos los miembros. Son 3 implicados en dicho ataque.

Sin embargo, hasta el momento no se conoce qué buscaban al "asustar" a Suelpres, no lo han indicado.