Un pastor de una iglesia evangélica fue asesinado con un disparo en la cabeza cuando cenaba con dos mujeres de su agrupación religiosa. Ocurrió esta madrugada en un local de venta de caldo de gallina, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a América Noticias, el hombre asesinado ha sido identificado como Cayetano Pariona Vargas, de 50 años, y era pastor de la iglesia evangélica Nuevo Jerusalén.

Según testigos, la víctima, que acababa de llegar a Lima tras un viaje con la congregación a Huaraz, ingresó al local de comida. Luego ingresaron dos sujetos, quienes le arrebataron sus pertenencias y uno de ellos le disparó. “Se llevaron el celular y billetera”, contó una de las mujeres que lo acompañaba.

Cayetano Pariona fue trasladado al hospital de Canto Grande en San Juan de Lurigancho donde se confirmó su muerte. Pese a que los delincuentes se llevaron las pertenencias del pastor evangélico, personas cercanas a la víctima dudan que el robo haya sido el móvil de este crimen.

Amenazas

Cayetano Pariona Vargas llevaba más de 25 años como pastor en la iglesia evangélica Nuevo Jerusalén, y además era dueño de un colegio cristiano en la zona del Pedregal. Por ello, los miembros de la congregación sostienen que el religioso era victima de extorsiones y amenazas.

“Una vez mi pastor me dijo: ‘he subido a un mototaxi y uno de ellos me ha amenazado y me ha dicho que un cuchillo me va a meter’. Él [la víctima] era dirigente de la zona del Pedregal donde iba construir pista y tenía un colegio cristiano. Muchos lo han amenazado a mi pastor. Si esto hubiera un asalto nos hubieron robado a todos. Aquí lo han querido matar”, contó una miembro de la congregación evangelista para América Noticias.

