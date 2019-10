La Policía y la Municipalidad de San Juan de Lurigancho clausuraron un local que presuntamente estafaba a pacientes con enfermedades como cáncer y parkinson.

Según América Noticias, un supuesto médico identificado como Auriel Tapia Sequeiros, prometía a los pacientes que se iban a curar tomando extractos de hierbas.

Así lo confirmó una mujer ecuatoriana, quien viajó hasta el Perú con la esperanza de tratar su cáncer en “Mega Herbal”, donde gastó más de 5 mil soles en pocas semanas.

“Me dijo ‘no te preocupes, en tres semanas yo te curo’. Desde el día jueves 7 de agosto yo tomé todos los días pagando 100 soles diarios por lo que nos daba abajo. Al contrario, el tumor se me ha crecido, yo vine caminando. Ahora no hay quien me ayude, no puedo caminar”, señaló Juana Pico.

Por su parte, Sonia Martínez llegó de Ilo para tratar a su madre, quien sufre de parkinson. Ella gastó más de 7 mil soles.

Tras realizar la denuncia, la Municipalidad de SJL acudió al local, ubicado en la calle Los Halcones, donde comprobaron que los pacientes eran internados para “tratar” sus enfermedades.

“No tienen permiso de operaciones, han utilizado una serie de mecanismos rudimentarios sin ninguna capacidad técnica”, señaló Alex Gonzáles, alcalde de la comuna.