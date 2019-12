El Tercer Juzgado Especializado en Violencia Familiar de San Juan de Lurigancho declaró infundado el pedido de prisión preventiva del Ministerio Público en contra de Antonio Cortez Peña, quien fue capturado el último viernes por la Policía Nacional cuando amenazaba con matar a su expareja.

La joven, identificada como Carla, denunció que tras su liberación, su vivienda fue atacada. La víctima está convencida que Antonio Cortez Peña es el responsable.

“Yo sé que va a hacer algo. Sea él o sean terceros”, señaló la joven en Latina. Carla reveló que Antonio Cortez le dijo “yo salgo de que salgo me dijo, porque mi papá es policía, así esté preso o lo que sea, yo voy a salir”.

Tras la decisión del Poder Judicial, la Policía Nacional entregó el botón de pánico a Carla para que pueda pedir ayuda si es atacada otra vez. “No me siento para nada segura ahora sí temo por mi vida, están esperando que me mate para actuar. No han actuado teniendo pruebas la primera vez”, indicó al respecto.

Cabe resaltar que la víctima ha denunciado a Antonio Cortez siete veces y el sujeto estaría implicado en el asesinato de otra joven. En ese sentido, el Ministerio Público había solicitado 9 meses de prisión preventiva en su contra.

Su perfil psicológico afirma que es hombre inestable, impulsivo y tiene poca tolerancia a la frustración.

El Ministerio Público solicitó 9 meses de prisión preventiva, sin embargo el Tercer Juzgado Especializado en Violencia Familiar de San Juan de Lurigancho denegó la medida coercitiva solicitada. La judicatura dictó la medida de comparecencia

