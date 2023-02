Un comerciante salió de trabajar del Centro de Lima y subió a un colectivo en la cuadra 2 de la Av. Abancay que iba en dirección hacia Las Flores, en San Juan de Lurigancho. Jamás imaginó que sería asaltado y abandonado en una desolada calle en horas de la noche.

De acuerdo a Latina, el agraviado -quien prefirió mantener en reserva su identidad- no se percató que el falso colectivo desvió su ruta debido a que estaba preocupado pensando en la salud de su hermana, que reside en Buenos Aires, Argentina.

“Había tráfico y se desvía por Malecón Checa. Casi siempre todos los días tomo colectivo y voy por la ruta todo San Juan de Lurigancho y no por Malecón Checa. Como estaba preocupado, mal por el tema de mi hermana que está delicada de salud no pensé en esa ruta. Hasta que se desvió, entró todo Chimú y cuando volteó sacó un arma y me dijo que era un asalto”, indicó.

Según el agraviado, en el vehículo había otro pasajero que también fue asaltado. Mientras que tres delincuentes fueron los que lo redujeron y quitaron S/2000 que tenía ahorrados para ayudar a su hermana enferma. Además de la mercadería que guardó en la maletera del auto.

“Me dejan abandonado en el Jr. San Francisco, cuadra 8. El otro pasajero que estaba en el auto escapó. Quise pedir auxilio. Había dos jóvenes al frente, les pedí celular para llamar a la policía y me dijeron que no tenían”, manifestó.

El hombre pide ayuda a las autoridades para ubicar a los delincuentes, pues necesita el dinero para traer a su hermana desde Buenos Aires a Perú.

“Es madre soltera y tiene dos hijos menores. Nos comentó que quiere venir acá a tratarse porque no tiene ningún familiar allá. Ella tiene prolapso, sufre del hígado y se le ha complicado la gastritis. Está muy delicada”, señaló. “Estaba juntando con mis otros hermanos para su pasaje de ella y sus dos hijos”, añadió.