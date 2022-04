La hermana de la mujer que estuvo encerrada durante más de 20 años en una casa ubicada en la Cooperativa Las Flores, en San Juan de Lurigancho, rompió su silencio en el programa “América Hoy”.

Aunque no se dejó ver frente a las cámaras, la joven identificada como Leslie salió en defensa de su padre, Elvio Jesús Huamán (55), aunque admitió que ella tampoco salía de su casa.

“Mi prima Mariella ella no sabe porque ella no vive acá, yo no sé por qué está dando esas declaraciones”, dijo Leslie sobre la denuncia que hizo otra parte de la familia al descubrir el encierro de la víctima y las condiciones en las que vivía.

Según la hermana de la víctor, ella tampoco salía a la calle por un tema de vergüenza, pero no porque su padre se lo haya impedido: “Desde niña he sido bien gordita y yo me acomplejé y por eso me da vergüenza, pero a mí, mi papá no me ha encerrado, eso es mentira”.

“Todo lo que hablan es mentira porque ellos no saben”, afirmó sobre la hermana de su padre, quien denunció el hecho a las autoridades.

Esta joven confirmó que vive con su padre, su hermana y su tío en esta casa.

