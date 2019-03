Hombre es desfigurado pero termina detenido porque su agresor lo denunció (VIDEO)

Un hombre identificado como Juan Carlos Valverde (27) terminó con el rostro desfigurado tras ser atacado por un sujeto en San Juan de Lurigancho (SJL).

Según la víctima, todo ocurrió el último domingo, cuando se encontraba jugando un partido de fulbito. Tras esta actividad, se inició una pelea entre el cuñado de Valverde y otro sujeto, hijo de un hombre identificado como Jorge Luis Márquez Antón.

El joven defendió a su cuñada y se dirigió a su casa, donde encontró a Jorge Luis Márquez Antón, quien lo amenazó y le cortó el rostro con una hoja de afeitar.

"Yo he salido en defensa de mi cuñado y el hijo ha llamado al papá. El papá me estaba esperando con 4 motos y 8 chicos, que han estado amenazando a mi esposa, que me iban a matar, que me iban a degollar", contó la víctima en América Noticias.

Ante la gravedad de la herida en su rostro, Juan Carlos acudió a un centro médico para ser atendido y luego fue a denunciar al sujeto.

Grande fue la sorpresa del joven cuando quedó detenido en la comisaría porque el hijo de Márquez Antón había acudido minutos antes a denunciarlo por agresión.

"Yo me quedé detenido, inclusive he dormido con el agresor en la misma celda", dijo el padre de familia.

Cabe resaltar que Jorge Luis Márquez Antón está como no habido.

En tanto, Juan Carlos pidió ayuda para adquirir sus medicamentos.

