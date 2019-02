Sujeto asesina a puñaladas a su amigo y hace confesión a sangre fría: "no me arrepiento" (VIDEO)

Un sujeto asesinó a cuchillazos a su amigo mientras bebían licor en un inmueble ubicado en San Juan de Lurigancho.

Yovett Marlon Torres Lizana (38) y Edinzon Alberto Quispe Gómez (21) conversaban tranquilamente cuando, de pronto, una discusión se inició entre ellos. Yovett atacó de varias puñaladas a Quispe Gómez, causándole la muerte.

El homicida intentó escapar, pero la rápida intervención de los agentes de la comisaría Santa Elizabeth evitó la fuga.

Durante el arresto, el joven quiso atacar a los efectivos con un arma blanca.

Luego se autolesionó con el pavimento de la comisaría. Y en su manifestación señaló que actuó en defensa propia.

Confesión

Tras su traslado, Marlon Torres Lizana confesó que sí asesinó a Edinzon, pero aseguró no estar arrepentido.

"Él quiso primero avanzarse conmigo 'pe', tuve que defenderme", se justificó.

El asesino confeso, entonces, expresó que no estaba arrepentido de matar a su amigo: "Yo no me arrepiento de nada".





