Sujeto asalta y golpea a mujer embarazada, lo capturan y hace insólito pedido (VIDEO)

Dos sujetos fueron capturados por la Policía Nacional luego de asaltar y golpear a una mujer embarazada en San Juan de Lurigancho.

Los detenidos fueron identificados como Humbert Ortiz Ortega 'Pájaro Loco' y Jairo Martínez Cruzado 'Javicho', quienes negaron haber robado el celular a la joven.

"Que las misma señora que me vea a mí y me diga si yo le he quitado el celular", pidió Ortiz Ortega.

"Yo no le he quitado a la agraviada", agregó el sujeto.

Sin embargo, la mujer embarazada confirmó que fue este hombre el que le quitó el celular, la agredió y la apuntó con un arma de fuego.

"Me mete la mano como queriéndome ahorcar, me estaba jaloneando, en ese momento no sé cómo siento que saca un arma de fuego y me metió un codazo, un puñete, y se va", dijo la víctima.

Captura

Además de los detenidos, un tercer sujeto participó en el robo a la joven. No obstante, dos policías que estaban en su día de franco se percataron y siguieron a los rateros.

La PNP activó el Plan Cerco y lograron capturar a dos hombres, mientras que el otro logró escapar.

En su poder se halló una réplica de un arma de fuego.

