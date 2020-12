Se apropiaba de cuentas de las redes sociales de adolescentes y también se creaba falsas y con estas captaba a niñas entre 12 y 14 años de las que se ganaba su confianza y les hacía creer que eran enamorados virtuales para después pedirles fotos y videos desnuda, citarlas, abusar sexualmente de ellas, extorsionarlas sexualmente y con dinero, y amenazarlas con matar a sus familiares si se negaban a cumplir sus exigencias. Un exsereno, presunto pedófilo denominado ‘El Cibercínico’, fue capturado por agentes de la División de Investigación de Alta Tecnología de la Dirincri cuando iba a ingresar con una niña de 13 años a un hostal en San Juan de Miraflores.

'El Cibercínico' entregaba este reglamento a sus víctimas como 'enamorados'. (Captura de WhatsApp)

Se trata de Christian Alva Vicente (29), quien fue capturado en la intersección de las avenidas Luis Pardo y Miguel Grau, a quien se le incautó diversos elementos de convicción de los presuntos delitos contra la libertad sexual (violación sexual), acoso y chantaje sexual.

Este es Christian Alva, en el caso de que alguna otra víctima lo reconozca acuda a la Divindat. (PNP)

De acuerdo a las investigaciones policiales, Alva captaba a sus víctimas haciéndose pasar como adolescente. Les entregaba un reglamento de la relación de enamorados virtuales: 1.- Serás mi novia hasta cuando yo lo decida; 2.-A la semana pediré fotos y videos de lo sea y como yo quiera y tienes que cumplir; 3.- Deberás darme tu cuenta y contraseñas para saber si cumples todo; 4.- Cuando acabe esta pandemia nos veremos una vez a la semana pero en el caso que yo no pueda el día en que quedamos peri tú tendrás que estar disponible una vez a la semana para mí; 5.-No podrás contar a nadie de lo nuestro y debes ocultar todo hasta que todo acabe.

Cuando las agraviadas ya no deseaban continuar empezaban las amenazas de parte de este sujeto. “Así me bloquees o denuncies nadie podrá salvarte de esta (publicar sus fotos desnuda) porque me creo otro Face. Estoy lejos y este archivo te hará infeliz toda tu vida. Nunca te dejaré en paz. Y si digo algo yo cumplo. No será hoy o mañana o la otra semana o el otro mes. Yo ataco cuando menos lo esperas”, le escribió a una menor de 14 años.

Estas amenazas que hizo Alva a la adolescente en el chat del WhatsApp son algunas de las pruebas en su contra. En una de ellas precisa que va a asesinar a sus padres.

Este exigía a la agraviada que tenía que entregarle 200 soles, su celular y someterse sexualmente para que no publique las fotos y videos de ella en las redes sociales. La menor fue víctima de abuso sexual y chantaje por más de un año.

Alva Vicente fue capturado cuando iba a ingresar a un hostal con la víctima. Este, previamente la había citado en un lugar pero para que tenga la certeza de que nadie la acompañaba o la seguía la hizo pasear por diferentes calles por una hora. Una vez que se encontraron le pidió su celular y lo apagó. Los detectives le seguían muy de cerca y así lo atraparon. El detenido tiene tres denuncias por el mismo delito.

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Villa El Salvador – Equipo 2 – a cargo del fiscal provincial Wilson César Sánchez Socorro, consiguió que el Poder Judicial le dicte 9 meses de prisión preventiva.

VIDEO RECOMENDADO

SJL: menor de siete años murió atropellado por una moto