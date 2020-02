Esta madrugada, un adolescente de 14 años fue asesinado a balazos durante un asalto junto con su hermano cerca de su vivienda situada en el distrito de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con América Noticias, la víctima retornaba con su hermano mayor a su domicilio tras comprar una hamburguesa y ambos fueron interceptados por dos sujetos a bordo de una motocicleta en el cruce de las calles Pedro Silva con Felipe Arancibia.

Elías Caycho, familiar del menor de edad, contó que ante las amenazas de los delincuentes entregó ochenta soles y su hermano menor les dio la comida que habían comprado. Sin embargo, dijo que los hampones le exigieron la entrega de más cosas que portaban y fue ahí que se enfrentó a ellos mientras pidió al adolescente que huya del lugar hacia su casa.

“El hombre saca su arma diciendo ‘dame todo lo que tienes’ y no teníamos nada solamente la hamburguesa y un pollo broaster. Nada más […] En un momento le dije corre [a mi hermano] porque ya no tenía nada para poder salvarlo. Me puse frente a él para que no le disparen, pero le dispararon dos veces”, contó

El adolescente sufrió dos impactos de bala en el pecho y tras el ataque los ladrones huyeron del lugar. De inmediato, Elías abordó un mototaxi para llevar a su hermano al hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores donde falleció tras no resistir las heridas de bala.

Delincuentes matan a balazos a adolescente durante un asalto en SJM. (Video: América Noticias)

